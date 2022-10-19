Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Общество
Власти Херсонской области планируют вывести на левый берег Днепра около 50–60 тыс. жителей
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Общество
Маткапитал разрешили использовать для оплаты детских садов и школ
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области
Сюжет:

В СК РФ подсчитали траты на восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

СК РФ: на восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка нужно свыше 222,5 млрд рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 222,5 млрд рублей потребуется для того, чтобы восстановить Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР), и города Рубежное и Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 октября сообщил председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин.

Возрождение: как восстанавливают освобожденные территории Донбасса и Украины
Спецпроект «Известий» о том, как Россия помогает наладить жизнь в разрушенных регионах

«На данный момент установлено, что восстановительная стоимость исследованных объектов в Мариуполе составляет свыше 176 млрд рублей, в Рубежном — почти 17 млрд рублей и в Северодонецке — не менее 29,5 млрд рублей», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».

Глава ведомства также указал, что большую помощь в изучении всех последствий в Донбассе от обстрелов украинских военных оказывают подразделения криминалистики и эксперты СК России.

15 октября в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Мариуполе завершилось строительство трех многоэтажных жилых домов. Возведение домов проходило при непосредственном участии специалистов военно-строительного комплекса МО. Законченные многоэтажки рассчитаны на 250 квартир.

Ранее, 13 октября, темпы восстановления Мариуполя оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что к работам в городе уже привлечены порядка 15 тыс. строителей, а всего на территориях ДНР и ЛНР трудятся около 32 тыс. человек. По его словам, в Донбассе уже восстановили более 1500 жилых домов и объектов инфраструктуры и усилия планируется наращивать. Сейчас в числе первоочередных задач — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.

Тогда же беженцы из Донбасса, прибывшие в Ростов-на-Дону после начала СВО, сообщили, что они надеются вернуться в свои родные города после нормализации ситуации, и воссоединиться с родными. Екатерина, которой пришлось уехать из Мариуполя, рассказала, что там остались ее родители и родственники.

29 сентября Хуснуллин также отметил, что города Донбасса будут восстановлены за два-три года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов. 26 сентября сообщалось, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден. Поставлена задача привести город в порядок за три года. Вице-премьер отметил, что процесс восстановления движется небыстро, но обязательно будет набирать обороты.

До этого, 13 сентября, корреспондент «Известий» Родион Северьянов рассказал, что в Мариуполе заработал новый детский сад, который был практически полностью разрушен украинской армией в результате боевых действий.

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей голосовали на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры. Документы ратифицированы и Совфедом. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск. Руководства республик Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи, после чего Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022