В СК РФ подсчитали траты на восстановление Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

Свыше 222,5 млрд рублей потребуется для того, чтобы восстановить Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР), и города Рубежное и Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 19 октября сообщил председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин.

«На данный момент установлено, что восстановительная стоимость исследованных объектов в Мариуполе составляет свыше 176 млрд рублей, в Рубежном — почти 17 млрд рублей и в Северодонецке — не менее 29,5 млрд рублей», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».

Глава ведомства также указал, что большую помощь в изучении всех последствий в Донбассе от обстрелов украинских военных оказывают подразделения криминалистики и эксперты СК России.

15 октября в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Мариуполе завершилось строительство трех многоэтажных жилых домов. Возведение домов проходило при непосредственном участии специалистов военно-строительного комплекса МО. Законченные многоэтажки рассчитаны на 250 квартир.

Ранее, 13 октября, темпы восстановления Мариуполя оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что к работам в городе уже привлечены порядка 15 тыс. строителей, а всего на территориях ДНР и ЛНР трудятся около 32 тыс. человек. По его словам, в Донбассе уже восстановили более 1500 жилых домов и объектов инфраструктуры и усилия планируется наращивать. Сейчас в числе первоочередных задач — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.

Тогда же беженцы из Донбасса, прибывшие в Ростов-на-Дону после начала СВО, сообщили, что они надеются вернуться в свои родные города после нормализации ситуации, и воссоединиться с родными. Екатерина, которой пришлось уехать из Мариуполя, рассказала, что там остались ее родители и родственники.

29 сентября Хуснуллин также отметил, что города Донбасса будут восстановлены за два-три года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов. 26 сентября сообщалось, что план развития освобожденного Мариуполя утвержден. Поставлена задача привести город в порядок за три года. Вице-премьер отметил, что процесс восстановления движется небыстро, но обязательно будет набирать обороты.

До этого, 13 сентября, корреспондент «Известий» Родион Северьянов рассказал, что в Мариуполе заработал новый детский сад, который был практически полностью разрушен украинской армией в результате боевых действий.

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей голосовали на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры. Документы ратифицированы и Совфедом. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск. Руководства республик Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи, после чего Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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