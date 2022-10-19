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При задержании в Ростове-на-Дону был ликвидирован вооруженный мужчина

МВД сообщило о ликвидации вооруженного мужчины при задержании в Ростове-на-Дону
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Ростове-на-Дону правоохранительными органами ликвидирован вооруженный мужчина, который смертельно ранил предпринимателя в овощном ларьке и стрелял в полицейских. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Ростовской области в среду, 19 октября.

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«В городе Ростове-на-Дону полицейскими обезврежен вооруженный мужчина, который причинил смертельные ранения ростовчанину. Чтобы остановить его, полицейские в соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» применили табельное оружие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, днем в среду мужчина, находясь в помещении овощного ларька, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в индивидуального предпринимателя, ранения оказались смертельными. После этого он скрылся с места преступления.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемого была установлена. Также получена информация о его нахождении в одном из домов Первомайского района города Ростова-на-Дону.

При задержании, сообщает МВД, злоумышленник открыл огонь по стражам порядка, в результате чего лейтенант полиции получение ранение в руку, капитану полиции пуля попала в бронежилет.

«Ответным огнем нападавший был ликвидирован», — сказано в сообщении.

До этого, 16 октября сообщалось, что в Костромской области мужчина застрелил полицейского, который пытался посадить того в патрульный автомобиль. Вскоре убийцу задержали и доставили в полицию.

Ранее, 12 октября, суд арестовал мужчину, выстрелившего из ружья в полицейского на западе Москвы. Неизвестный открыл огонь из окна квартиры, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, и тот начал стрелять по патрульной машине.

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