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Военный эксперт предрек продолжение попыток ВСУ захватить ЗАЭС

Военный эксперт Леонков: попытки ВСУ захватить ЗАЭС будут предприниматься и дальше
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) будут предприниматься и дальше. Об этом 19 октября «Известиям» сказал военный эксперт Алексей Леонков.

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«Помимо, скажем, ракетных ударов, артиллерийских, они (ВСУ. — Ред.) еще пытаются высаживать десант. То есть они хотят высадить тактический десант, который позволит занять некий плацдарм, который будет сковывать наши вооруженные силы в обороне этого города и Запорожской АЭС», — сказал он.

Также эксперт предположил, что ВСУ попытаются повредить Каховскую ГЭС.

«Но с другой стороны, существует у них план Б, о котором говорил генерал [армии РФ Сергей] Суровикин, о том, что они попытаются взорвать Каховскую ГЭС или нанести ей такой ущерб, чтобы пошла волна и сделала затопление большой территории и после того, как вода спадет, то источник воды для охлаждения реактора станет труднодоступным или его будет не хватать, что тоже является критическим для Энергодара и ЗАЭС», — сказал Леонков.

В этот же день в Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, после обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата ЗАЭС. Бой шел не менее трех – трех с половиной часов. Попытка высадки десанта была отбита.

17 октября Рогов заявил, что демилитаризация ЗАЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, но при этом вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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