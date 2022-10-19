Жителей Башкортостана предупредили о снеге и гололедице

Дожди со снегом и гололедица ожидаются на территории Башкортостана к концу недели. О неблагоприятном прогнозе сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на Башгидрометцентр.

По данным синоптиков, до конца суток 19 октября ожидаются небольшие осадки в виде дождей. Температура воздуха будет составлять +3…+8 градусов. 20 октября осадки продолжатся, температура воздуха в ночные часы упадет до 0 градусов.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 21 октября. В Башкирии пройдут дожди со снегом. Из-за похолодания на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, местами вероятны заморозки до –5 градусов. В дневные часы возможно до +7 градусов.

Ранее синоптики предупредили о заморозках до –7 градусов в Алтайском крае. 19 октября в регионе образуется гололедица. В ночь на 20 октября ожидается –6 градусов.