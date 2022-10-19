Поголовье свиней сократилось в 3 раза в Татарстане из-за АЧС

В Татарстане в личных подсобных хозяйствах поголовье свиней сократилось в 3 раза, до 6 тыс. голов. Причиной стали вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил начальник главного управления ветеринарии правительства Алмаз Хисамутдинов, выступая на совещании в минсельхозпроде.

По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», ветеринарная служба провела мероприятия по снижению поголовья свиней в хозяйствах. На момент регистрации АЧС поголовье составляло порядка 19 тыс. голов.

Ранее в пяти районах республики сняли карантин по АЧС. Новые очаги заболевания не выявлены.

Ранее в центре «Амурский тигр» рассказали, что рост популяции амурского тигра в России приостановится из-за гибели диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке. Вирусная болезнь привела к сокращению численности кабанов в Приморье практически в два раза, а этот вид является основой кормовой базы амурского тигра.