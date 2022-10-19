Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

В среду, 19 октября, состоится заседание Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина. Мероприятие, как сообщили в пресс-службе Кремля, пройдет в режиме видеоконференции. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте «Известий».

Речь на заседании пойдет о темах, касающихся борьбы с угрозами национальной безопасности, с которым страна сталкивается в миграционной сфере. Кроме того, будут обсуждаться вопросы регулирования миграционных процессов.

Свой доклад на мероприятии представит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза, они проходят примерно раз в неделю и в основном в закрытом режиме. Вместе с тем предыдущее большое заседание Совбеза состоялось 20 мая. Тогда главной темой стали вопросы безопасности информационной инфраструктуры государства.

Путин отмечал резкий рост числа кибератак на российскую IT-инфраструктуру после начала специальной операции по защите Донбасса. При этом, по его словам, киберагрессия против России провалилась.