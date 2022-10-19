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Почти 650 тыс. жителей Омской области поставили прививки от гриппа

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Треть жителей Омской области прошла вакцинацию против гриппа. Прививки сделали свыше 648 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре отмечают, что план вакцинации выполнен на 51,7%. В регион поступили отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

На прошлой неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями была обусловлена риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и бокавирусами. Случаи гриппа на территории Омской области не выявлены.

Днем ранее сообщалось, что в Красноярском крае заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 5,9%. Вакцинацию против гриппа прошли почти 740 тыс. человек.

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