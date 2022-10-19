В Казани из-за самочувствия пассажира экстренно сел самолет из Челябинска

Самолет сообщением Челябинск — Москва вынужденно приземлился в Казани по причине плохого самочувствия пассажира. Его госпитализировали.

«19 октября в 05:09 в аэропорту Казань по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Челябинск — Москва (Внуково). На борту находились 169 пассажиров, посадка проведена благополучно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы международного аэропорта Казань.

Пассажира доставили в городскую больницу .

«В 06:04 воздушное судно продолжило движение по маршруту», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот день стало известно, что летевший из Москвы в узбекский город Ургенч самолет экстренно сел в Самаре. Причиной также стало ухудшение самочувствия пассажира.