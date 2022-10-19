Историк объяснил важность выступления генерала армии Суровикина

Назначение главнокомандующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина означает новый этап развития СВО, а его выступление важно тем, что это первое прямое обращение военачальника к гражданам в сложившейся ситуации. Такое мнение в среду, 19 октября, в беседе с «Известиями» выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Это первое публичное выступление Суровикина. Для нас всех россиян это важно в силу того, что это новая введенная должность. Это известный генерал, его деятельность, в том числе в Сирии, была очень важной и успешной, и, соответственно, новое назначение означает новый этап развития СВО. Самое важное для нас, граждан, это то, что впервые с начала СВО мы видим прямое обращение военачальника к россиянам с определением той сложной ситуации, которая сейчас наблюдается и тех непростых решений, которых требует эта ситуация», — подчеркнул историк.

Специалист также отметил, что обращение особенно своевременно, поскольку существует дефицит прямого обращения военных к населению. При этом важно, что во время выступления генерал армии дает свою оценку ходу спецоперации.

Кроме того, Шаповалов заметил, что главный акцент обращения был сделан на идее защиты мирного населения и минимизации потерь среди военнослужащих.

«Цена жизни гражданина страны стала основным рефреном выступления главнокомандующего и это тоже значимо. Это очень серьезные и важные слова <...> Выступление Суровикина объясняет многое — и причины проведения частичной мобилизации, и цели, которые мы ставим в рамках СВО и дальнейшие действия, которые будет осуществлять военное командование», — заключил он.

Ранее в этот день военный эксперт Виктор Литовкин назвал выступление Суровикина уверенным и вдумчивым.

В ходе выступления генерал армии подчеркнул, что обстановку в зоне специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на передовую все резервы, чтобы прорвать оборону ВС России. Это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений, отметил Суровикин.

Он добавил, что ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. В результате обстрелов в городе затруднен подвоз продовольствия, наблюдаются проблемы с водой и электричеством.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября. Генерал с конца октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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