Маск сообщил о завершении продаж духов Burnt Hair

Партия духов Burnt Hair с запахом жженых волос, выпущенная в количестве 30 тыс. флаконов предпринимателем Илоном Маском, полностью распродана. Об этом бизнесмен сообщил 19 октября в своем Twitter.

«28 700 флаконов изысканных духов Burnt Hair уже проданы! Осталось всего 1 300 экземпляров этого уникального предмета коллекционирования, выпущенного ограниченным тиражом», — написал предприниматель.

Через три часа после публикации записи Маск добавил, что духи окончательно распроданы.

О выпуске Burnt Hair бизнесмен сообщил 12 октября и описал аромат как «эссенцию отвратительного желания» и «самый прекрасный аромат на Земле». Миллиардер обещал, что обладатели духов будут «выделяться в толпе».

В 2018 году компания Tesla, принадлежащая бизнесмену, подала заявку на патент торгового знака под названием Teslaquila, под которым будет реализовываться крепкий спиртной напиток текила. Впервые название появилось в шутке Маска в Twitter.