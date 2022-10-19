На «АвтоВАЗе» планируют снизить планы производства на 2023 год

Компания «АвтоВАЗ» планирует очередное сокращение плана выпуска автомобилей в 2023 году. Об этом 19 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

Предполагаемое сокращение автомобилей планируется до 400 тыс. единиц.

По оценке специалистов, это станет вторым снижением производственной программы завода на 2023 год. Первый вариант предполагал уменьшение выпуска машин с 500 тыс. до немногим более 400 тыс. автомобилей Lada.

Эксперты отметили, что даже второй планируемый вариант сокращения плана производства на «АвтоВАЗе» в 2023 году окажется больше программы 2022 года примерно на 170 тыс. легковых автомобилей. По итогам года на заводе ожидается выпуск 220 тыс. машин.

18 октября гендиректор компании «АвтоВАЗ» сообщил, что завод намерен заняться крупноузловой сборкой иностранных автомобилей. Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что переговорный процесс уже идет, однако на заводе пока не определились с тем, насколько этот проект будет выгоден как для АвтоВАЗа, так и российской промышленности в целом. Кроме того Соколов не уточнил, с какими компаниями на данный момент ведутся переговоры.