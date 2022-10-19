Сальдо предупредил о подъеме воды в случае удара Украины по Каховской ГЭС

Уровень воды в Херсоне может подняться на один метр в случае провокации Украины на Каховской ГЭС. Об этом 19 октября заявил врио губернатора херсонской области Владимир Сальдо.

«Если все-таки шлюзовые камеры будут разбиты, тогда, возможно, через определенное расчетное время она достигнет Херсона, правого берега и левого берега. Те места, где возможны затопления серьезные, там вода поднимется на метр, там действительно быстрее нужно помочь людям выехать», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Сальдо отметил, что Херсон находится на высоком берегу, так что подтопление грозит ряду островов и микрорайону Корабел. Там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, что приведет к угрозе стойкости домов.

Также губернатор отметил, что были предприняты превентивные меры, чтобы не допустить поднятия воды.

Накануне Сальдо заявил, что существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Он отметил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

Также 18 октября он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать свои силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

В этот же день заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что подразделения ВСУ пытаются безуспешно искать уязвимые места в обороне региона.

В свою очередь командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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