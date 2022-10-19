Сеть немецких супермаркетов сократит рабочие часы из-за энергокризиса

Магазины в Германии сократили время работы из-за энергокризиса. Сеть супермаркетов Aldi Nord теперь закрывается на час раньше, передает телеканал «Известия». Сокращенный режим работы будет действовать на протяжении зимнего сезона. Ритейлер заявил, что такое решение внесет свой вклад в энергосбережение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.