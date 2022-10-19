В новую транспортную схему Оренбурга включили 31 маршрут

В обновленный проект маршрутной сети Оренбурга включили 31 маршрут, который будет охватывать больше 20 территорий. Документ будет утвержден на заседании транспортной комиссии в ближайшее время.

Вопрос о сети обсуждался во время рабочей встречи главы города Алексея Кудинова с перевозчиками. После утверждения транспортной схемы будут проведены конкурсные процедуры на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам. Об этом пишет «Урал56.Ру». Конкурсы завершатся к 10 апреля 2023 года.

Кудинов подчеркнул, что количество автобусов на городских маршрутах останется прежним. При этом будет уменьшено число автобусов малой вместимости, перевозчики должны выбирать транспорт большого и среднего классов.

На данный момент от оренбуржцев поступают жалобы на несоблюдение расписания движения на ряде маршрутов, а также на отсутствие автобусов в вечернее время.