Совфед одобрил эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Совет Федерации одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Голосование состоялось 19 октября.

В соответствии с законопроектом с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях будет проведен эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами.

Участники эксперимента смогут продавать онлайн рецептурные лекарственные препараты, включенные в перечень разрешенных к реализации. Их список должен утвердить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. При этом рецепты на препараты могут быть оформлены в электронном виде.

Ранее, 4 октября, законопроект был одобрен во втором и третьем чтениях Государственной думой. На рассмотрение в нижнюю палату парламента он был вынесен в июле этого года.

29 сентября глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала «Известиям», что аптечные организации по всей России фиксируют повышенный спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости. Больше всего покупают противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы.

Ранее, 23 сентября, «Известия» узнали о растущем спросе на антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики. Россияне приобрели на 15% больше таких препаратов с 15 августа по 11 сентября 2022 года, чем за тот же период годом ранее.

20 июля президент РФ Владимир Путин указал на наличие перспектив развития телемедицины в России. За два дня до этого он призвал Минздрав РФ провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств.

В октябре 2021 года Минздрав согласовал обновленную версию законопроекта о возможности проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных препаратов. В новой версии запретный перечень был дополнен сильнодействующими препаратами, содержащими малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также радиофармацевтическими и иммунобиологическими лекарствами.