Три человека пострадали при возгорании газового котла в Удмуртии

Три человека получили травмы в результате воспламенения газового котла в Удмуртии. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел днем 18 октября в одном из домов в деревне Соколовка. По предварительным данным, причиной хлопка газа стало проведение работ по первичному запуску котла. Травмы получили собственник дома и двое сотрудников, которые проводили работы. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Все пострадавшие госпитализированы.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 октября МЧС сообщило о взрыве бытового газа в подмосковном Измайлово в Ленинском городском округе. В квартире выбиты стекла окон. Никто не пострадал.