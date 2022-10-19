Военкор «Известий» показал тактику боев под Авдеевкой

Российские войска ведут плотное наступление на авдеевском направлении, чтобы вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций. Об обстановке на месте рассказал 19 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Так, военкор отметил, что российские бойцы сначала с помощью беспилотников разведывают районы сосредоточения противника, уточняя места его дислокации, после чего раздается залп артиллерии. Пехота же сейчас прочно закрепилась в поселке Первомайское, где продолжаются тяжелые уличные бои.

«Под Донецком, столицей Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжаются упорные бои. Хорошо видно, как поднимается дым из мест скопления военной техники», — показал военный корреспондент.

Артиллерия сейчас работает по району поселка Первомайское и севернее него. Там удары ведутся не по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ), а по местам сосредоточения силы противника.

«В Первомайском мы пытаемся дальше продвигаться на закрепленном участке. Всё идет неплохо, потихоньку «выгрызаем» территорию. Противник пытается удерживать позицию, но у них это все как-то получается хаотично. Несут большие потери», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин указал, что российские войска на авдеевском направлении достаточно успешно развивают наступление. Кроме того, он отметил, что ситуация на всей линии соприкосновения на донецком направлении находится под полным контролем. Также идет борьба за каждый клочок земли в Артёмовске.

До этого, 18 октября, корреспондент «Известий» сообщил, что под Донецком продолжаются упорные бои, российские военные выбивают ВСУ с позиций у Авдеевки. По его словам, украинские войска теряют технику, выявленную с помощью дронов российскими военными. По целям весь день работает артиллерия.

В начале октября «Известия» рассказали, как российские силы штурмуют позиции ВСУ. После корректировки удар был нанесен по укреплению украинских войск в поселке Химик под Авдеевкой. Были уничтожены как само укрепление, так и камеры наблюдения, позволявшие боевикам вести наблюдение.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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