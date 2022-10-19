Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Общество
Власти Херсонской области планируют вывести на левый берег Днепра около 50–60 тыс. жителей
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Общество
Маткапитал разрешили использовать для оплаты детских садов и школ
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области
Сюжет:

Военкор «Известий» показал тактику боев под Авдеевкой

0
Фото: пресс-служба НМ ДНР
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска ведут плотное наступление на авдеевском направлении, чтобы вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций. Об обстановке на месте рассказал 19 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Артиллерийский толк: российские дроны уничтожают контрбатарейные РЛС
Наиболее масштабные бои в выходные дни разыгрались на николаево-криворожском направлении

Так, военкор отметил, что российские бойцы сначала с помощью беспилотников разведывают районы сосредоточения противника, уточняя места его дислокации, после чего раздается залп артиллерии. Пехота же сейчас прочно закрепилась в поселке Первомайское, где продолжаются тяжелые уличные бои.

«Под Донецком, столицей Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжаются упорные бои. Хорошо видно, как поднимается дым из мест скопления военной техники», — показал военный корреспондент.

Артиллерия сейчас работает по району поселка Первомайское и севернее него. Там удары ведутся не по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ), а по местам сосредоточения силы противника.

«В Первомайском мы пытаемся дальше продвигаться на закрепленном участке. Всё идет неплохо, потихоньку «выгрызаем» территорию. Противник пытается удерживать позицию, но у них это все как-то получается хаотично. Несут большие потери», — рассказал российский военнослужащий.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин указал, что российские войска на авдеевском направлении достаточно успешно развивают наступление. Кроме того, он отметил, что ситуация на всей линии соприкосновения на донецком направлении находится под полным контролем. Также идет борьба за каждый клочок земли в Артёмовске.

До этого, 18 октября, корреспондент «Известий» сообщил, что под Донецком продолжаются упорные бои, российские военные выбивают ВСУ с позиций у Авдеевки. По его словам, украинские войска теряют технику, выявленную с помощью дронов российскими военными. По целям весь день работает артиллерия.

В начале октября «Известия» рассказали, как российские силы штурмуют позиции ВСУ. После корректировки удар был нанесен по укреплению украинских войск в поселке Химик под Авдеевкой. Были уничтожены как само укрепление, так и камеры наблюдения, позволявшие боевикам вести наблюдение.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022