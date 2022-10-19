Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Башкирии

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5 «Урал» на территории Башкортостана. Смертельные травмы получили два человека.

Авария произошла в ночь на 19 октября на территории Иглинского района. Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Hyundai Creta. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Смертельные травмы получил водитель «ВАЗа» и его 20-летняя пассажирка. Водитель и пассажирка иномарки госпитализированы. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «ВАЗа».

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина за рулем отечественного автомобиля не имел водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.

18 октября на трассе Зеленодольск — Казань в Татарстане автомобиль резко затормозил из-за пешехода. Чтобы избежать столкновения с машиной, водитель автобуса выкрутил руль и врезался в металлическую конструкцию. Пострадали пять пассажиров общественного транспорта.