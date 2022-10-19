Экстренное предупреждение из-за погоды объявили в Тамбове

В Тамбовской области объявили экстренное предупреждение. В течение всего дня, 19 октября, ожидаются неблагоприятные погодные явления. Возможны обильные осадки (15-20 мм).

Из-за непогоды не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций: повреждение линий электропередач, линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций, увеличение числа дорожных аварий. Спасательное ведомство не рекомендует находиться рядом с деревьями и ЛЭП, пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее синоптики предупреждали об усилении юго-западного ветра, скорость которого при порывах может достигать 18 м/с. При этом температура днем будет подниматься до +15 градусов.

18 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что количество выпавших за день в Московском регионе осадков аномально. Данные отдельных частных метеостанций (Горки Ленинские) за три часа ненастья уже дают 13 мм осадков, что составляет около 20% от месячной нормы. Тишковец подчеркнул, что данные показатели указывают на аномалию.