Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки атаковать позиции российских войск, поэтому обстановка в зоне проведения спецоперации (СВО) России по защите Донбасса остается напряженной. Как заявил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО, генерал армии Сергей Суровикин, прежде всего это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.

«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически украинское руководство обрекает их на уничтожение», — рассказал командующий журналистам.

Сейчас, указал Суровикин, Объединенная группировка войск принимает меры по наращиванию боевого и численного состава соединений и воинских частей, а также по созданию дополнительных резервов. Также военные оборудуют оборонительные рубежи и позиции по всей линии боевого соприкосновения.

«Продолжается нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск», — отметил военный.

Отдельно Суровикин рассказал о непростой ситуации в Херсонской области, где украинские военные целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона.

«Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водо- и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням», — заявил командующий Объединенной группировкой войск.

19 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация на всей линии соприкосновения на донецком направлении находится под полным контролем. Пушилин отметил также, что борьба в Артемовске идет за каждый клочок земли. Врио главы ДНР добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент подтягивают резервы на это направление.

Тогда же стало известно, что власти Херсонской области планируют вывезти из правобережной части Херсонщины на левый берег Днепра и в другие регионы России около 50–60 тыс. человек. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, всего перемещение жителей займет порядка шести дней, уточнил Сальдо. По его словам, «напряженности» в городе нет.

Также в среду замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ стягивают технику к Херсонской области. По его словам, на подступах к региону находятся несколько десятков тысяч солдат ВСУ.

Ранее, 18 октября, Сальдо заявил, что в регионе существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные формирования Украины (ВФУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС.

Он добавил, что украинские боевики начали стягивать силы на николаевском и криворожском направлениях. По словам Сальдо, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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