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В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении

Пушилин: российские войска на авдеевском направлении достаточно успешно развивают наступление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские войска на авдеевском направлении достаточно успешно развивают наступление. Об этом заявил в среду, 19 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«На авдеевском направлении, я считаю, достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, он взаимодействует с батальоном «Сомали», — сказал он в эфире «России 24».

Ранее в этот день он заявил, что ситуация на всей линии соприкосновения на донецком направлении находится под полным контролем.

18 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области Украины. Они нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения украинской нацгвардии.

До этого, 14 октября, российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в ДНР. В ходе наступления было уничтожено свыше 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Днем ранее стало известно, что российские войска захватили две господствующие высоты в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Уточнялось, что обе дороги в город также находятся под контролем союзных войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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