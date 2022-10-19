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Haval сертифицировала в России новую версию кроссовера Jolion

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Фото: Haval
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Китайская компания Haval сертифицировала в России спортверсию кроссовера Jolion. Об этом 19 октября сообщил портал Autonews.

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Haval получила в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию популярного кроссовера Jolion. По данным специалистов, речь идет о машине китайской сборки, а не российской.

Новая версия Jolion со спортивным дизайном получила новую решетку радиатора с небольшими ячейками, агрессивные бамперы, другой спойлер и выхлопную систему с двумя патрубками. Эксперты отметили, что такая модификация на данный момент не продается даже в Китае.

Предполагается, что новая машина будет выпускаться с передним либо полным приводом. Гамма моторов автомобиля никаких изменений не получила.

Кроссовер Haval Jolion в России предлагается с полуторалитровым бензиновым турбомотором, который в модификации с передним приводом развивает 143 л.с., а с полным — 150 л.с. В первом варианте двигатель работает с шестиступенчатой механической или семидиапазонной роботизированной коробкой, а более мощный агрегат сочетается только с «роботом».

Производство кроссовера для отечественного рынка ведется на заводе компании в Тульской области. Пока не известно, появится ли в России спортверсия кроссовера. Официального подтверждения этой информации пока нет.

18 октября «Автостат» сообщил, что китайский бренд Haval оказался единственным, кто снизил на российском рынке цены на свои новые автомобили с 1 по 15 октября 2022 года. Эксперты подсчитали, что кроссовер Haval Dargo подешевел на 200 тыс. рублей, или на 5,3−6,3%, в зависимости от комплектации. Кроссовер модели F7 и купе-кроссовер F7x потеряли в цене от 200 до 300 тыс. рублей. Машины подешевели на 6−11,5%.

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