Читатели немецкого издания FAZ призвали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок отправиться на фронт после ее заявления о том, что Европа должна выстраивать свою безопасность «не с Россией, а от нее самой», так как требовать переговоры с Москвой «наивно».

Пользователи не оценили слова дипломата, указав на то, что она «не знает природы войны» и ей самой нужно принять участие в боевых действиях.

«Такого идиотизма в ФРГ еще не было. Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний», — написал один из комментаторов.

«Нет времени для наивности «равно» нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать. Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в ФРГ все возможно», — подчеркнул другой пользователь.

«Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Тот, кто отвергает это, да еще и с таким рвением, как Бербок, только подливает масла в огонь», — считает третий.

«Конфликт закончится тогда, когда дедушка в Вашингтоне решит, что время пришло. Мы точно не знаем, какие геополитические цели преследует США, но тут явно что-то не так», — поделился мнением еще один из читателей.

О необходимо отойти от принципа «безопасность вместе с Россией» Бербок заявила накануне, комментируя заявление российской стороны о готовности к возобновлению переговоров с Киевом. Она добавила, что продиктованный мир не может являться миром для людей на востоке Украины. Также она заверила в международной надежности Германии, в том числе из-за того, что Берлин оказывает Киеву военную помощь.

При этом ранее, 17 октября, депутат Бундестага Алиса Вайдель заявила, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

До этого, 11 октября, стало известно, что Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача состоялась неподалеку от польско-украинской границы.

Западные страны усилили поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».