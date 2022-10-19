Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет

Украинские боевики утром 19 октября попытались обстрелять Херсон. Об этом сообщили «Известиям» представитель экстренных служб.

Он уточнил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять ракет, выпущенных по городу.

Ранее в этот день власти Херсонской области предупредили жителей региона об опасности обстрелов. По сообщению местных властей, с 7:00 для желающих покинуть город организованы автобусы от Речного порта на левый берег. Также в SMS-уведомлениях указан номер телефона для связи в экстренных случаях.

Накануне врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области существует опасность затопления территории правобережной части, так как вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют разрушить плотину Каховской ГЭС. Он отметил, что украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления, однако Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

Сейчас в Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил в тот же день командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Ранее, 17 октября, в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных прорвать оборону у села Брусинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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