Москвичей предупредили о минусовой температуре в ночь на 21 октября

В ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом в среду, 19 октября, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Но на снежинки пока рассчитывать не стоит, потому что понижение температуры, я думаю <...> будет связано с тем, что к нам придет антициклон», — приводит слова Волосюк ТАСС.

Она отметила, что в среду максимальная температура в столице будет на уровне +8...+10 градусов с небольшими дождями.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части страны в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени.