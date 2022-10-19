Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, говорившего об убийстве русских

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, который спровоцировал скандал своими высказываниями об убийствах русских, уволен со своего поста. Соответствующее распоряжение подписал 18 октября украинский лидер Владимир Зеленский.

«Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — указано на сайте главы государства.

Врублевский в августе во время интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Такое высказывание вызвало волну возмущения как среди казахской общественности, так и в России.

На следующий день в министерстве иностранных дел Казахстана, в свою очередь, сообщили, что ведомство вызвало украинского посла и ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.

12 октября стало известно, что Врублевский покинет Казахстан в ближайшее время. Посол РФ в стране Алексей Бородавкин заявил, что в настоящий момент там назначен временный поверенный Украины. Сейчас власти рассматривают новую кандидатуру на пост посла.

Ранее, 4 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о Врублевском, заявила, что Москва рассчитывает, что Казахстан примет меры «к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста». Она добавила, что в МИД РФ был вызван посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости возвращения Врублевского в Астану.

После этого, 6 октября, в казахстанском МИДе заявили, что с послом РФ Бородавкиным был проведен очень жесткий и серьезный разговор, на котором обсуждалось высказывание Марии Захаровой, которое назвали не соответствующим духу равноправного стратегического партнерства.

9 июля также сообщалось, что Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. На его место назначен новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Сообщалось, что Мельник станет заместителем главы МИДа в Киеве. Андрей Мельник также известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс.

Волна русофобии наблюдается в разных странах мира на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля обстановка в ЛДНР обострилась после участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

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