Украинские боевики предприняли попытку пройти в сторону города Энергодар Запорожской области на моторных лодках. Об этом в среду, 19 октября, корреспонденту «Известий» рассказали местные жители.

По их словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) были замечены на подступах к городу около 04:00. Свой проход они прикрывали артиллерией.

Однако попытка атаки была отражена. Российские военные потопили часть лодок, еще часть была выдворена с территории. В итоге боевикам пришлось отступить.

Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Рогов добавил, что бой шел не менее трех часов, попытка высадки десанта была отбита.

В этот же день глава города Александр Волга заявил, что украинские националисты нанесли удар по администрации и гражданской инфраструктуре Энергодара из американских РСЗО HIMARS. В результате ракетного удара по подстанции «Луч» город полностью обесточен, а жители остались без света.

Само здание серьезно пострадало. На подстанции выбиты оконные рамы, нарушено остекление, осколками посечены стены. Также повреждения получил мост при въезде в Энергодар. Информации о пострадавших не поступало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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