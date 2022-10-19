План по восстановлению лесов перевыполнили в Подмосковье

В Московской области на 112% выполнили план по компенсационному лесовосстановлению. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства пишет, что леса восстановили на площади почти 292 га из запланированных 260 га. Самый большой объем работ выполнили в Звенигородском, Виноградовском и Наро-Фоминском лесничествах.

Глава ведомства Олег Баженов уточнил, что мероприятия по компенсационному восстановлению проводятся в рамках закона, который вступил в силу 1 января 2019 года. Согласно ему, организации, которые вырубали лес при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры либо при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны компенсировать эти участки, восстановив лес на равной площади.

В начале октября сообщалось, что в Подмосковье на 100% выполнили план по обустройству противопожарных минерализованных полос и барьеров в лесах. Такая мера не позволяет огню перейти с одной территории на другую. Всего за год устроили 1,9 тыс. км полос и барьеров.