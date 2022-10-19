Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Общество
Власти Херсонской области планируют вывести на левый берег Днепра около 50–60 тыс. жителей
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Мир
Востоковед назвал протесты в Иране пожаром на торфяниках
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Общество
Маткапитал разрешили использовать для оплаты детских садов и школ
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам

0
Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша получила от Евросоюза около 700 млн злотых (€140 млн) на поддержку мероприятий, связанных с притоком украинских беженцев. Об этом 19 октября сообщило МВД страны.

Нерадушный прием: в Европе всё больше недовольны украинскими беженцами
В странах ЕС стали сокращать средства на содержание переселенцев

Помимо этого, Варшава ожидает еще один транш в размере 200 млн злотых (€40 млн).

Средства будут распределены между Фондом убежища, миграции и интеграции и Интегрированным фондом управления границами до 2027 года. Первый займется помощью беженцам, второй обеспечит укрепление пограничной инфраструктуры.

Всего Еврокомиссия предложила странам Евросоюза выделить €400 млн на борьбу с миграционным кризисом.

11 октября портал Interia сообщил, что в Польше возрос риск заболеваемости ВИЧ из-за притока украинских беженцев. С начала года до конца сентября в стране было зафиксировано 1678 случаев заражения.

До этого, 8 октября, стало известно, что власти Польши планируют ввести частичную плату за проживание, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе.

18 августа читатели Interia под публикацией с результатами социологического опроса крайне негативно отреагировали на помощь властей Польши беженцам с Украины. При этом они также назвали людей из соседней страны наиболее существенной угрозой для Польши.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам с Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022