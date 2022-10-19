Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам

Польша получила от Евросоюза около 700 млн злотых (€140 млн) на поддержку мероприятий, связанных с притоком украинских беженцев. Об этом 19 октября сообщило МВД страны.

Помимо этого, Варшава ожидает еще один транш в размере 200 млн злотых (€40 млн).

Средства будут распределены между Фондом убежища, миграции и интеграции и Интегрированным фондом управления границами до 2027 года. Первый займется помощью беженцам, второй обеспечит укрепление пограничной инфраструктуры.

Всего Еврокомиссия предложила странам Евросоюза выделить €400 млн на борьбу с миграционным кризисом.

11 октября портал Interia сообщил, что в Польше возрос риск заболеваемости ВИЧ из-за притока украинских беженцев. С начала года до конца сентября в стране было зафиксировано 1678 случаев заражения.

До этого, 8 октября, стало известно, что власти Польши планируют ввести частичную плату за проживание, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе.

18 августа читатели Interia под публикацией с результатами социологического опроса крайне негативно отреагировали на помощь властей Польши беженцам с Украины. При этом они также назвали людей из соседней страны наиболее существенной угрозой для Польши.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Отмечалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже порядком устали от украинских беженцев. Вышедшие на улицы поляки скандировали «Здесь Польша, а не Украина».

Известно, что польские власти прекратили действие некоторых программ помощи беженцам с Украины. Так, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.