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Пушилин назвал контролируемой ситуацию на линии соприкосновения в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: на линии соприкосновения ситуация полностью контролируемая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ситуация на всей линии соприкосновения на донецком направлении находится под полным контролем. Об этом заявил в среду, 19 октября, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«На линии соприкосновения ситуация полностью контролируемая, именно на всем направлении, на территории Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Пушилин отметил также, что борьба в Артёмовске идет за каждый клочок земли.

Врио главы ДНР добавил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент подтягивают резервы на это направление.

«Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артёмовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются», — сказал он.

До этого, 14 октября, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил об уверенном освобождении Артёмовска. Он отметил, что российские подразделения слаженными действиями вытесняют противника на северо-запад и западную часть города.

Ранее в этот день Марочко сообщил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие в район Артёмовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. По его словам, участники группы должны не допустить отступления ВСУ с занятых позиций.

13 октября штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Опытное и Иванград на артёмовском направлении.

Ранее, 5 октября, Пушилин заявил об отступлении украинских военных из Артёмовска из-за невозможности удерживать ранее занятые позиции.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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