Вокзал в Медвежьегорске признали объектом культурного наследия

В Медвежьегорске в Карелии железнодорожный вокзал получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава заксобрания республики Элиссан Шандалович.

Здание построили по проекту инженера и архитектора Руфина Габе в 1916 году. В те годы Медвежьегорск был деревней и назывался Медвежтей Горой. После открытия вокзала через эту деревню начали ходить поезда. В 1917 году из Медвежьей Горы отправили поезд в Мурманск.

В 2019 году фасад и внутренние помещения вокзала отремонтировали. При этом архитектурный облик объекта сохранился, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось о планах переноса в Петрозаводске объекта культурного наследия «Дом Захаровых» в квартал исторической застройки. В марте 2022 года Министерство культуры РФ приняло положительное решение о его перемещении на территорию достопримечательного места «Кварталы исторической застройки».