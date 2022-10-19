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Стартовал очередной этап развития цивилизованного рынка арендного жилья в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госкорпорация ДОМ.РФ начала заселение первого арендного проекта на Урале — в Екатеринбурге. Будущим жильцам доступны 300 квартир, а также 58 машино-мест в подземном паркинге в четырех секциях нового жилого комплекса, сообщили журналистам в госкорпорации.

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«Проект в Екатеринбурге — очередной этап развития цивилизованного рынка арендного жилья в стране. Сейчас, ориентируясь на поставленные президентом задачи, ДОМ.РФ продолжает активную работу в регионах. В первую очередь мы учитываем потребности местных властей при решении социальных, экономических задач. Наши проекты — это не просто альтернатива покупке жилья для граждан. Речь идет о комфортных условиях проживания в современных домах, безопасности сделки и прозрачности договорных взаимоотношений», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

«Строительство арендного жилья имеет хорошие перспективы как для конкретных семей, так и для больших корпораций. Часто при реализации крупных инвестиционных проектов в регионах на первоначальном этапе компаниям нужно быстро перевести менеджмент с одной территории на другую. Приобретать жилье в собственность достаточно накладно. И хорошая альтернатива здесь — арендное жилье», — подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Госкорпорация реализует пилотные проекты арендного жилья. В настоящее время в портфеле Института развития 16 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство 9,68 тыс. квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. ДОМ.РФ развивает несколько видов аренды: коммерческая, корпоративная, льготная для отдельных категорий граждан и студенческая.

В мероприятиях, посвященных началу заселения первого арендного проекта ДОМ.РФ в Екатеринбурге, приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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