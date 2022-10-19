В Минске заявили об исполнении обязательств перед МБРР

Белоруссия выполнила свои обязательства перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР), перечислив платежи в белорусских рублях на счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк». Об этом сообщили в минфине страны.

«Министерство финансов в апреле–октябре исполняло в полном объеме и в установленные сроки обязательства по соглашениям о займах, заключенным между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития, перечисляя платежи за счет средств в иностранной валюте на отдельный текущий счет в белорусских рублях, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что возможность погашения долговых обязательств в иностранной валюте в стандартном порядке «в настоящее время ограничена ввиду непрекращающегося действия санкций в отношении Республики Беларусь».

О том, что все кредиты Международного банка реконструкции и развития, предоставленные Белоруссии, переведены в статус необслуживаемых из-за просрочки платежей на сумму $68,43 млн, Всемирный банк (ВБ) сообщил 17 октября. При этом указывалось, что основная сумма непогашенных страной кредитов составляет $967 млн.

Спустя день после этого руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что перевод ВБ белорусских займов в категорию необслуживаемых является стандартной процедурой, и на Минск это никак не повлияет.

При этом она напомнила, что еще в марте этого года ВБ прекратил все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.