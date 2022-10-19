Пассажирский автобус загорелся в Саратовской области

В Балакове Саратовской области горел пассажирский автобус. Пожар начался в моторном отсеке. Обошлось без пострадавших.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на районную администрацию сообщает, что инцидент с автобусом «ПАЗ» произошел 18 октября около 16:30. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

На место выезжали две единицы техники и 13 человек личного состава. Впрочем, огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии во время движения загорелся пассажирский автобус. Он ехал в Саратов из Дагестана. В салоне находились 22 человека — 18 взрослых, два ребенка и два водителя. В результате никто не пострадал. При этом транспортное средство сгорело полностью.