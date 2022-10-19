Памятник «Алеша» в Мурманске отремонтируют

В Мурманске начали приводить в порядок мемориал защитникам Советского Заполярья. За 48 лет мурманского «Алешу» серьезно ремонтировали только один раз, пишет ИА «Би-порт».

Специалисты временно загерметизировали трещины бетонной конструкции памятника. Работы еще не завершены, но это позволило законсервировать начинающиеся процессы разрушения до момента принятия решения о способе реконструкции, пишет агентство со ссылкой на администрацию города.

Временную герметизацию проводила компания МСК. К ней обратились из-за наличия лицензии на работы по сохранению культурного наследия народов РФ.

МУП «Управление дорожного хозяйства», в ведении которого находится «Алеша», подписало с тульской компанией «Стройтехэксперт» контракт на выполнение работ по диагностике состояния памятника. Специалисты дадут заключение о перечне того, что необходимо сделать. Далее в мэрии будут решать вопрос о комплексном восстановлении мемориала.

В июле жители города обратили внимание на трещину на «Алеше». После этого городские власти в срочном порядке начали готовить материалы для оценки состояния памятника.

Ранее сообщалось, что в поселке Ревда в Мурманской области отремонтируют памятник летчикам экипажа капитана Кузина, которые погибли в 1942 году. На эти цели власти направят 10,5 млн рублей. Жители поселка в социальных сетях сообщили, что монумент пришел в упадок. Средства на восстановление памятника заложены в бюджете на 2023 год.