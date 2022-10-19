Видеокамеры установили в скверах Томска

В общественных местах Томска устанавливают видеокамеры. В администрации города полагают, что это поможет предотвратить случаи вандализма в отношении объектов благоустройства и даст возможность правоохранителям оперативно находить виновных.

Так, пять видеокамер появились на Набережной Реки Томи в районе улицы Мельничной, шесть — на бульваре в районе улицы Северный Городок, три — в сквере «Семейные узы» на улице Шевченко. На поставку и монтаж комплекса систем видеонаблюдения из городского и регионального бюджетов выделили около 1,5 млн рублей.

К настоящему времени системами видеонаблюдения в Томске оборудовали 11 скверов, парков и других общественных пространств. А общее количество камер с учетом уже смонтированных составляет 58. В следующем году планируется установить в парках Томска еще 60 видеокамер.

РИА «Томск» пишет, что городские общественные пространства периодически страдают от хулиганов. Так, в 2019 году вандалы испортили скульптуру коровы в сквере Студенческих отрядов, малые архитектурные формы в сквере Любви. В 2020 году пострадал мемориал у военного училища связи, а в 2021-м — фонтан Молодости. Вандалы не раз повреждали фонари, батуты и арт-объекты в сквере на улице Усова.