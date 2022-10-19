Востоковед назвал протесты в Иране пожаром на торфяниках

Власти Ирана обвинили в разжигании беспорядков вооруженных диссидентов из нацменьшинств. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Известиями» 19 октября отметил, что протест еще далек от затихания.

Более того, он прирастает участниками из разных страт общества. В начале октября демонстрации поддержали рабочие нефтяной и газовой промышленности юга страны.

«Это важный момент, потому что сначала участниками демонстраций была только молодежь, женщины, которых поддержали мужчины и юноши. С 1 октября начался учебный год, и протестный процесс перешел в учебные заведения, даже в школы: пишут, что и старшеклассницы срывают с себя платки и кричат антиправительственные лозунги», — уточнил эксперт.

По его словам, у властей Ирана есть большой опыт работы в подобных ситуациях: мощные выступления студентов в 1999 году были подавлены. Демонстрации «Зеленого движения» в 2009-м против, как они считали, несправедливого подсчета результатов президентских выборов — тоже.

«У руководства Ирана есть значительные возможности для того, чтобы притушить текущие выступления — прекрасно работают спецслужбы, еще не задействован Корпус стражей исламской революции (КСИР) и подчиненные ему силы сопротивления «Басидж». Но даже если эти демонстрации власти смогут купировать, сам протест никуда не денется: он, как пожар на торфяниках, уйдет в нижний слой, а через некоторое время опять загорится, потому что причины недовольства останутся прежними», — уточнил Сажин.

При этом эксперт считает, что и иранцы, и американцы заинтересованы в том, чтобы восстановить сделку, «протесты же как повод для санкций и давления на Иран используют в основном европейцы».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 19 октября, в 10:00:

На договоре шапка горит: США и ЕС увязали иранскую ядерную сделку с протестами