Токаев сообщил о скором суде для участников январских протестов в Казахстане

В Казахстане в скором времени будут судить лиц, причастных к январским беспорядкам в стране. Задержанных обвиняют в государственной измене, заявил 19 октября президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Алма-Атинской области.

«В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость», — цитирует Токаева портал Zakon.kz.

Более того, добавил президент, следствие продолжает расследование дел против лиц, допустивших и спровоцировавших трагедию.

Токаев также напомнил, что в отношении тех, кто оказался «ведомой силой», в начале сентября была проведена амнистия. Однако лиц, пытавшихся «поднять на щит бандитов, убийц, мародеров» будут судить по закону.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на сжиженный газ. Вскоре митинги переросли в беспорядки. В Алма-Ате радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Токаев принял отставку правительства. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась.

В середине марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти.