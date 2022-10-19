Эксперт оценил наказание для сотрудников «Синергии» после скандала с отсрочками

Сотрудников университета «Синергия», подозреваемых в мошенничестве, могут ждать реальные сроки. Об этом «Известиям» рассказал юрист Михаил Прядко.

17 октября Хорошевский суд Москвы арестовал Григория Чмелева, Дмитрия Кухарева и Андрея Забавина. По версии следствия, они взяли у абитуриента 180 тыс. рублей и обещали зачислить его на очную форму обучения, чтобы тот мог получить отсрочку от мобилизации. В кабинетах этих сотрудников были найдены бланки фальшивых справок об отсрочке от призыва.

«Конечно, сначала надо найти доказательства того, что «Синергия» принимала к себе студентов за деньги и давала за это отсрочки от частичной мобилизации. Проверить это не так уж и сложно. Можно сделать это по косвенным признакам — отследить количество выданных справок об отсрочке и сравнить их с числом первокурсников в прошлом году. Скорее всего, это число увеличится», — сказал Прядко.

По мнению эксперта, правоохранители могли и раньше заинтересоваться организацией из-за резко увеличившегося числа студентов.

Юрист полагает, что если будет доказано участие в незаконной схеме более одного человека, то это уже мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 159). Наказание подразумевает штраф до 300 тыс. рублей или исправительные работы сроком до двух лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Синергично взялись: где искали приют желающие избежать мобилизации