Неисправная печь стала причиной крупного пожара в Барнауле

В Барнауле два жилых дома и надворные постройки пострадали во время крупного пожара. Он произошел в ночь на 19 октября на улице Димитрова.

Спасатели вывели из горящих домов трех человек, в том числе ребенка. Остальные семь жильцов эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Altapress.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю сообщает, что площадь пожара составила порядка 200 кв. м. С огнем боролись 29 человек и семь единиц техники. В условиях сильного задымления использовались три звена газодымозащитной службы.

Предварительная причина возникновения возгорания — неправильное устройство или неисправность отопительной печи.

В ночь на 18 октября пожар произошел в частном доме в поселке Жигалово Иркутской области. В результате погибли три человека. Одной женщине удалось выбраться из огня, ее госпитализировали.