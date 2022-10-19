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Глава МАГАТЭ допустил повторные визиты в Россию и на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси: есть вероятность, что я вернусь в Россию и на Украину
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Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что может в будущем снова посетить Россию и Украину. Об этом он сказал 19 октября агентству Reuters.

Миру атом: Путин заявил Гросси об открытости России к диалогу по ЗАЭС
На встрече с гендиректором МАГАТЭ президент подчеркнул, что эта сфера излишне политизирована

«Есть вероятность, что я вернусь в Россию и Украину. Об этом мы, собственно, и договорились в принципе. В данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление защитной зоны [вокруг Запорожской АЭС]», — сказал Гросси.

По его словам, это необходимо для достижения договоренностей с двумя странами.

«Это подразумевает взаимодействие, при котором я получаю ответы и реакции с двух сторон, и я ищу новые пути для продвижения вперед. Для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро, мне придется вернуться», — отметил глава МАГАТЭ.

18 октября Гросси назвал хорошим диалог с президентом России Владимиром Путиным, а также выразил надежду на скорое возвращение в Россию для обсуждения соглашения по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в графике президента пока нет новой встречи с Гросси, однако она будет оперативно организована при необходимости.

Глава МАГАТЭ встречался с Путиным 11 октября, после чего отметил важность контактов с российским лидером для безопасности ядерных объектов. Гросси также заявил, что Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений МАГАТЭ, а также одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства.

Сам Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Он отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, такую риторику надо снижать. Также российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

До этого, 5 октября, Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

24 февраля 2022 года Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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