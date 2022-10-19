Глава МИД ФРГ Бербок предложила ЕС отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме 18 октября заявила, что Европа должна требовать от РФ гарантий безопасности.

Идти на компромиссы с Россией и навязывать мир на Украине — наивная позиция, считает Бербок.

Министр назвала предложения о компромиссе и уступках в пользу России легкомысленными и наивными, комментируя сообщение о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

«Я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция», — убеждена Бербок, ее слова передает RND.

По мнению главы германского МИДа, уступки и компромиссы в пользу Москвы привели к воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Более того, уверена Бербок, последние полгода Европа делала всё для восстановления мира, поэтому теперь будет продолжать поддержку Киева.

Европе важна не «безопасность с Россией», а «безопасность от России», резюмировала она.

Ранее, 17 октября, депутат бундестага Алиса Вайдель заявила, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

10 октября Бербок заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. При этом она осудила российские удары по объектам на Украине.

В середине сентября бывший лидер СДПГ Мартин Шульц обвинил Бербок в «морализаторстве» во внешней политике. Он также отметил, что внешняя политика, основанная на выстраивании ценностей вокруг Украины, должна отойти на второй план, уступив место прагматическим потребностям страны.

Вместе с этим в Германии убывают запасы природного газа на фоне отказа экспорта из России. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в начале июля рассказал «Известиям», что Германии придется «экономить по-жесткому», если Россия прекратит поставки газа.