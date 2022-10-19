Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на заседании «Валдая» 27 октября
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Мир
Министр энергетики Катара предупредил Европу об усугублении энергокризиса
Мир
Названную в честь националиста Бандеры улицу на Украине переименовали
Общество
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Мир
Илон Маск раскрыл источники оплаты Starlink на Украине
Мир
Группа стран в ООН призвала применить Конвенцию о биооружии из-за США
Общество
Власти Херсонской области допустили попытки Украины перейти в наступление
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области
Сюжет:

Глава МИД ФРГ Бербок предложила ЕС отказаться от принципа «безопасность вместе с Россией»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме 18 октября заявила, что Европа должна требовать от РФ гарантий безопасности.

Идти на компромиссы с Россией и навязывать мир на Украине — наивная позиция, считает Бербок.

Абу дали: поможет ли Ближний Восток справиться ФРГ с энергокризисом
У Германии не получится заместить российский газ с помощью СПГ, уверены эксперты

Министр назвала предложения о компромиссе и уступках в пользу России легкомысленными и наивными, комментируя сообщение о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

«Я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция», — убеждена Бербок, ее слова передает RND.

По мнению главы германского МИДа, уступки и компромиссы в пользу Москвы привели к воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Более того, уверена Бербок, последние полгода Европа делала всё для восстановления мира, поэтому теперь будет продолжать поддержку Киева.

Европе важна не «безопасность с Россией», а «безопасность от России», резюмировала она.

Ранее, 17 октября, депутат бундестага Алиса Вайдель заявила, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

10 октября Бербок заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. При этом она осудила российские удары по объектам на Украине.

В середине сентября бывший лидер СДПГ Мартин Шульц обвинил Бербок в «морализаторстве» во внешней политике. Он также отметил, что внешняя политика, основанная на выстраивании ценностей вокруг Украины, должна отойти на второй план, уступив место прагматическим потребностям страны.

Вместе с этим в Германии убывают запасы природного газа на фоне отказа экспорта из России. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в начале июля рассказал «Известиям», что Германии придется «экономить по-жесткому», если Россия прекратит поставки газа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022