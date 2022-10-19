Песков высказался о возможном создании нового федерального округа

На данный момент неизвестно, принято ли решение о создании федерального округа в новых регионах России. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», — заявил он ТАСС.

По словам Пескова, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области находятся на особом положении.

«Начался процесс их интеграции в правовое, экономическое поля нашей страны. На это уйдет какое-то время. Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться», — отметил представитель Кремля.

30 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о создании нового федерального округа после вхождения в состав России четырех новых регионов. По его словам, подробности и название объединения пока находятся на рассмотрении.

Ранее, 27 сентября, газета «Ведомости» со ссылкой на собеседника в Совете Федерации и источник, близкий к правительству Крыма, сообщила, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. В его состав войдут как сам полуостров, так и ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Полпредом нового округа может быть назначен экс-директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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