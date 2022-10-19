Илон Маск раскрыл источники оплаты Starlink на Украине

Системы спутниковой связи Starlink, которые бесплатно предоставляются Украине, оплачиваются «другими странами», а также организациями и частными лицами. Об этом заявил основатель проекта, предприниматель Илон Маск в своем Twitter 17 октября.

«Несколько других стран, организаций и частных лиц платят примерно за 11 из 25 тыс. терминалов. Спасибо!» — написал он.

По словам Маска, из-за оплаты остальных терминалов его компания теряет по $20 млн в месяц.

Предприниматель добавил, что ранее обращался в минобороны США с просьбой профинансировать работу терминалов Starlink, однако позднее отозвал свою просьбу.

Компания миллиардера продолжит поддерживать Украину бесплатно, резюмировал миллиардер.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.