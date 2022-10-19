В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу. Об этом пишет китайское издание Global Times, передает телеканал «Известия». Издание отмечает, что Вашингтон пытается превратить международное сообщество в иерархическое общество с центром на себе. При этом США стремятся сохранить международную систему, в которой господствует гегемония Соединённых Штатов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.