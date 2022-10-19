Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания президента РФ о ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что был удивлен знаниями президента России Владимира Путина о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ситуации вокруг нее. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Telefe.

«Он очень уверен в том, что делает. <...> Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения ее безопасности», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 14 октября, глава МАГАТЭ рассказал об итогах консультаций с Москвой и Киевом по ЗАЭС. Гросси заявил, что проводимые интенсивные переговоры с властями Украины и России дали возможность приблизиться к формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Днем ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания зоны безопасности у ЗАЭС. В тот же день Гросси отправился в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Гросси с президентом России Владимиром Путиным состоялась 11 октября. В ходе обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС Путин заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с атомной электростанцией. Российский лидер также указал на политизацию атомной деятельности, призвав к снижению подобной риторики.

Путин 5 октября поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС». Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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