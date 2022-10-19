Военный эксперт объяснил смысл перемещения мирного населения из Херсона

Главная проблема обороны Херсонской области в ее отрезанности от путей снабжения, рассказал «Известиям» 19 октября военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«После повреждения всех ведущих туда мостов снабжение населения и группировки повисло на паромах, по которым тоже ВФУ регулярно пытаются наносить удары. Перемещение населения не только поможет его защитить от обстрелов, но и позволит отдать приоритет военным грузам, лучше подготовиться к обороне. Не сомневаюсь, что Херсон никто сдавать не собирается. И даже если в степных районах области у украинцев будут сейчас какие-то успехи, они окажутся временными после того, как завершится развертывание мобилизованного резерва Российской армии», — объяснил Болтенков.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — сообщил Сергей Суровикин.

Генерал заявил, что в этих условиях Российская армия обеспечит безопасный выезд населения из опасных районов по готовящейся правительством России программе переселения.

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