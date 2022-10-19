Стало известно о рассмотрении правительством вопроса о расформировании «Роснано»

Правительство РФ обсуждает возможности ликвидации «Роснано» из-за убыточности госкомпании. Об этом 19 октября сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и близких к «Роснано» источник.

По словам чиновников, стратегия ликвидации предусматривает интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны.

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