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В Калининграде перед мобилизованными выступили артисты московского театра

Минобороны: артисты театра Et Cetera выступили перед мобилизованными военнослужащими в Калининграде
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Фото: Министерство обороны РФ
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Артисты московского театра «Et Cetera» Анна Артамонова, Амаду Мамадаков и Ольга Белова представили выездное выступление мобилизованным военнослужащим в Калининграде. Об этом в среду, 19 октября, сообщает Минобороны России.

Анна Артамонова под гитару исполнила песни военных лет и современные композиции. Амаду Мамадаков поделился с военнослужащими воспоминаниями о том, как принимал участие в съемках культовых фильмов о нелегкой судьбе военнослужащих, в том числе фильмов «9 рота» и «72 метра». Ольга Белова зачитала трогательное письмо мальчика, адресованное российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

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В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Перед началом концертной программы с участниками мероприятия пообщались ветераны Вооруженных сил (ВС) РФ и участники войн и вооруженных конфликтов. По завершении концерта военнослужащие пообщались с артистами и сделали общие фото на память.

«Выступающие радуют, как-то становится легче на душе», — поделился мобилизованный Вадим.

Подобные культурно-патриотические мероприятия проходят в воинских частях Балтийского флота и учреждениях культуры флота для поддержания морального духа военнослужащих в период проведения частичной мобилизации.

Ранее, 17 октября, Минобороны РФ сообщало, что «Хор Турецкого» приехал в Челябинскую область, чтобы поддержать проходящих боевую подготовку резервистов. Концерт был организован в свободное от тренировок время.

13 октября сообщалось, что концерт для призванных в ходе частичной мобилизации граждан РФ и добровольцев прошел в Калининградской области. Вечер завершился выступлением певицы Мары, которая с 2014 года не раз приезжала в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), укрепляя с помощью музыки боевой дух военнослужащих.

О начале частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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