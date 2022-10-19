Российские военные ликвидировали украинских диверсантов в зоне спецоперации
Cнайперские пары разведывательного подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Кадрами боевой работы снайперов поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в среду, 19 октября.
Во время проведения разведки районов продвижения подразделений ВС РФ был выявлен район стоянки ДРГ. К месту дислокации боевиков оперативно была направлена сводная группа мотострелков при поддержке снайперских пар из состава разведподразделения. Снайперы, используя рельеф местности, вели огонь из скрытых огневых позиций с использованием бесшумных винтовок ВСС.
В результате совместной работы российские военнослужащие смогли уничтожить до шести боевиков.
Ранее, 4 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Западного военного округа распознали передвижение ДРГ украинских войск. После этого националистов удалось ликвидировать.
В ходе проведения спецоперации расчеты ведут круглосуточную воздушную разведку по выявлению противника, а также по предупреждению своих войск.
Кроме того, в сентябре в Донецкой Народной Республике ликвидировали две ДРГ, планировавшие теракты на критически важных объектах, сообщило министерство госбезопасности республики (МГБ).
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.
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